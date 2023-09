Alunos de escola de Sete Lagoas relatam casos de importunação sexual no transporte coletivo

Policiais militares foram até a casa de um homem de 54 anos, acusado pelo pai de uma aluna da Escola Estadual Prefeito Zico Paiva de importunação sexual. O indivíduo não foi encontrado.

De acordo com o boletim de ocorrência da PM, a garota entrou em um lotação para ir à escola na manhã de segunda-feira (25) juntamente com alguns colegas. O homem então teria lhe dado uma "encoxada" no coletivo.

A adolescente relatou o fato aos pais, que procuraram a Polícia. Outros alunos da escola relataram que já foram vítimas do mesmo homem, porém, ele não foi encontrado pelos militares para dar explicações.

