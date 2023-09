Quadrilha furta cargas de leite em pó de caminhão estacionado em posto de Sete Lagoas

Uma quadrilha furtou a carga de um caminhão que estava estacionado em um posto de combustível às margens da BR 040, na região do bairro Eldorado, em Sete Lagoas, nessa quarta-feira (27). Eles não foram encontrados.

Foto: Google Street View / ilustração

O crime foi flagrado por câmeras de segurança. Quatro criminosos adentraram no local, por volta das 4h da manhã, e, aproveitando que o motorista do caminhão estava dormindo, conseguiram quebrar o lacre e furtaram três paletes carregados com caixas de leite em pó.

De acordo com a Polícia Militar, a quadrilha também furtou uma outra carreta que estava estacionada no posto, levando algumas caixas de produtos que não foram descritos.

Os criminosos não foram localizados.

Da redação