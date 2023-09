Polícia flagra idoso apontador de jogo do bicho em Cachoeira da Prata

A casa caiu para um idoso de Cachoeira da Prata nessa quarta-feira (27): ele foi detido por fazer anotações do jogo do bicho no bairro Nossa Senhora de Fátima.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

J.P.D. (69 anos) estava na Rua Padre João Ribeiro da Cruz, sentando próximo à uma calçada, juntamente com uma outra pessoa. Eles caminhavam em direção a um posto de saúde da região quando foram abordados pela Polícia Militar.

Na verificação, foi encontrado em uma bolsa que ele portava anotações do jogo e R$ 119 em dinheiro vivo. J.P.D. confessou que fazia as apostas para uma banca de Sete Lagoas, e que duas vezes ao dia vinha um motoqueiro recolher as "fezinhas" e valores.

Como o jogo do bicho é uma contravenção penal, ele foi detido e liberado após assinar Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO).

Da redação