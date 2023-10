Bicicletas que seriam vendidas em bazar são furtadas em Sete Lagoas

Na manhã de sexta-feira (29) ocorreu o furto de duas bicicletas que estavam destinadas a serem vendidas em um bazar beneficente.

Divulgação

As bicicletas estavam armazenadas num espaço utilizado para guardar materiais de limpeza, localizado numa casa espírita situada no bairro Boa Vista. O incidente envolveu a violação desse espaço e arrombamento do portão para pegar as duas bicicletas, além de coletes salva-vidas.

A descoberta do crime ocorreu quando os responsáveis chegaram pela manhã e perceberam que a porta havia sido forçada. O interior do cômodo estava revirado. Além das bicicletas, os coletes salva-vidas que haviam sido doados para um evento beneficente também foram levados.

O local conta com dois portões de segurança. Os autores não conseguiram arrombar o primeiro, porém conseguiram adentrar após forçarem o segundo portão. As autoridades policiais foram notificadas e um boletim de ocorrência registrado. Além disso, a comunidade local está envolvida na busca por pistas que possam levar à identificação dos responsáveis por esse ato criminoso.

Detalhes:

Uma das bicicletas furtadas é de cor vermelha com detalhes em branco, equipada com uma cestinha da marca Caloi, enquanto a outra é de cor verde com detalhes em branco, da marca Arthor.

Qualquer informação, entre em contato (31) 98716-4575

Da Redação, Maria Eduarda Alves