Idoso tem cartão de crédito fraudulento aberto em seu nome com gasto de R$46 Mil em Sete Lagoas

Um residente de 60 anos do Residencial Ermitage, em Sete Lagoas, registrou uma queixa na polícia após descobrir que seus documentos haviam sido usados de forma fraudulenta por um indivíduo para obter um cartão de crédito na Caixa Econômica Federal.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com informações preliminares, após obter o cartão, o autor da fraude realizou uma compra indevida no valor significativo de R$ 46.388,71. A vítima só tomou conhecimento do débito não autorizado quando tentou efetuar uma compra de produtos agropecuários e foi informada de que seu nome estava inscrito no SPC-Serasa, impossibilitando a transação.

O incidente foi imediatamente registrado pelas autoridades policiais locais, que agora estão conduzindo uma investigação para esclarecer os detalhes e identificar o responsável pela fraude. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre como o indivíduo conseguiu obter os documentos da vítima e realizar a fraude.

Da redação