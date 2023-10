Suspeito de vários furtos é preso no bairro São Francisco em Sete Lagoas

Neste domingo (01), as autoridades policiais de Sete Lagoas realizaram a prisão de um indivíduo suspeito de cometer diversos furtos na região do bairro do Carmo e São Francisco. A ação foi desencadeada após a constatação de que o suspeito possuía um mandado de prisão em aberto.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

O indivíduo, que já tinha uma passagem pelo crime de furto e era conhecido por seu envolvimento com o uso de drogas, foi abordado pela Polícia Militar, que verificou a existência do mandado pendente contra ele. A suspeita recaía sobre sua participação em vários furtos que vinham ocorrendo na localidade.

O suspeito foi detido e encaminhado às autoridades competentes na delegacia local para as devidas providências legais.

Da redação com 25º BPM