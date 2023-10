Gerente do tráfico do Belo Vale é preso nesse domingo com submetralhadora

Foi preso nesse domingo (1º) o gerente do tráfico no bairro Belo Vale, em Sete Lagoas, após informações de que o mesmo planejava um assassinato. Com o homem foi encontrado uma submetralhadora e material para venda de drogas.

Foto: 25º BPM / Divulgação

O autor foi detido em um casada na Rua Maria Antônia Oliveira. No local foi encontrado, além da submetralhadora, munições para calibre 9mm, duas buchas de maconha, cocaína, caderno de anotações do tráfico, balanças de precisão, material para dolagem e até selo de identificação do entorpecente.

O indivíduo, que de acordo com a Polícia Militar é conhecido no meio da segurança pública por diversos crimes, foi levado para a delegacia.

Da redação com 25ºBPM