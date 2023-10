Sobrinho ataca com facão e pedaço de pau tios em Sete Lagoas

Um homem de 28 anos agrediu os tios na noite de sexta-feira (29) no bairro Distrito Industrial, em Sete Lagoas. O autor alegou que o parente estava jogando pedras no telhado de casa.

Foto: Pixabay / Ilustração

J.L.N. atacou o tio, R.P.S. (54 anos) com um facão: mesmo com a negativa do parente de que não era ele a jogar pedras no telhado, o sobrinho o atacou com a arma branca, cortando-o no braço esquerdo. A tia, D.A.M.O. (40 anos) tamém foi agredida por J.L.N., só que a pauladas, na região da cabeça e braço direito.

O autor dos ataques fugiu logo após o crime, e não foi encontrado. Os parentes recusaram atendimento médico.

