Morador de Baldim perde R$ 2095,00 em golpe do falso anúncio de carro

Mais um golpe aplicado pela internet que causa muita dor de cabeça: um morador de Baldim perdeu R$ 2095,00 após ser lesado em um anúncio falso de venda de carro feito pelo Facebook.

Foto ilustrativa: maisregiao.com.br

A vítima encontrou na rede social um Chevrolet Corsa com preço "atrativo", e contactou o responsável pelo anúncio. O estelionatário então, passou a negociar com o homem, que combinou de realizar o pagamento do valor por transferência PIX.

Depois que a vítima fez o pagamento, o autor simplesmente parou de responder as mensagens e bloqueou a vítima das redes sociais. Enganado, o homem foi até à Polícia para registrar boletim de ocorrência.

