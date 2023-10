Homem furta picanha de supermercado em Sete Lagoas para comprar passagem de ônibus

Foi encaminhado para a delegacia um homem de 34 anos que furtou uma peça de picanha em um supermercado do Centro de Sete Lagoas nesse domingo (1º). A ação foi flagrada por um vigilante do local.

Foto: Pixabay / Ilustração

O autor entrou no estabelecimento, e, colocou a carne dentro de suas roupas. Nisso, ele tentou sair do supermercado rapidamente mas foi contido por populares que estavam na porta do local. A Polícia foi acionada e o homem disse que iria vender a picanha para comprar uma passagem para a cidade de Igarapé, na região metropolitana de Belo Horizonte.

O homem responderá por furto.

Da redação