Tentativa de homicídio no Padre Teodoro: homem fica com bala alojada no pescoço

Foi registrado uma tentativa de homicídio na madrugada de domingo (1º) em Sete Lagoas: um homem de 23 anos foi baleado no bairro Padre Teodoro.

V.G.F.F. estava bebendo na casa de um primo, na Avenida Josiane Aparecida Carvalho da Silva, na companhia da namorada e amigos. Naquele instante, o autor dos disparos chegou ao local procurando por uma outra pessoa; V.G.F.F. então quis saber o porquê da procura e os dois começaram a discutir.

Mais tarde, por volta das 4h30 da manhã, o autor retornou ao local, entrou na casa com um revólver e atirou contra a vítima, que foi alvejado com uma bala no rosto. O suspeito estava em um carro preto junto com mais três mulheres.

V.G.F.F. foi levado ao Hospital Municipal em estado grave; o disparo atingiu sua mandíbula e a bala ficou alojada no pescoço. O autor segue foragido.

