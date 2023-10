Homem suspeito de estuprar e engravidar a própria filha é preso em Betim

Nesta segunda-feira (2), um homem de 39 anos, suspeito de estuprar e engravidar sua própria filha, uma criança de apenas 12 anos, entregou-se à polícia e foi detido em Betim. Os abusos foram descobertos após denúncia da mãe da vítima, no dia 18 de setembro.

Foto: PCMG / Divulgação

De acordo com informações fornecidas por uma fonte da Polícia Civil que confirmou a prisão, o acusado confessou sua culpa e foi conduzido para uma unidade prisional. A fonte ainda acrescentou que mais informações sobre o caso serão divulgados durante uma coletiva de imprensa marcada para a quarta-feira (4).

A mãe da vítima relatou que convivia com o acusado por cerca de 17 anos e que, no dia em que decidiu procurar as autoridades, notou uma saliencia na barriga da filha, o que a levou a indagar a criança sobre qualquer incidente que ela pudesse não ter revelado. Foi nesse momento que a adolescente revelou ter sido vítima de abuso sexual por parte de seu próprio pai desde os 8 anos de idade.

A mãe, ao comprar um teste rápido de gravidez em uma farmácia, confirmou a suspeita de que a filha estava grávida. A jovem informou aos policiais que, como parte de um esquema para evitar que denunciasse os abusos, o pai a presenteava com itens como um celular iPhone.

A mãe também relatou um incidente preocupante ocorrido alguns meses atrás, quando flagrou sua outra filha, de apenas 9 anos, assistindo a conteúdo erótico em um telefone. Ao questionar a criança sobre quem havia lhe mostrado esse tipo de material, a menina afirmou que o pai a ensinara e que durante essas ocasiões ele a tocava de maneira inadequada.

Na tentativa de localizar o suspeito, a polícia se dirigiu ao local de trabalho dele, um frigorífico em Belo Horizonte, mas não conseguiu encontrá-lo na época.

Da redação com O Tempo Betim