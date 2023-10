Homem não identificado é encontrado morto com múltiplos ferimentos em Sete Lagoas

Na madrugada desta terça-feira (03), uma denúncia anônima mobilizou as forças de segurança e socorro até o bairro Kuwait em Sete Lagoas. A ligação reportava uma possível briga; ao chegarem no local, as autoridades encontraram um homem, ainda sem identificação, sem vida.

Foto: Reprodução/ PCMG

Ao adentrarem o "Beco A", os agentes da Polícia Militar e profissionais do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) se depararam com o corpo do homem, descrito como magro, de cabelos crespos e curtos, trajando uma camisa vermelha e calças jeans. Ele estava caído ao chão com múltiplos ferimentos visíveis, aparentemente causados por um objeto pontiagudo. A equipe médica do SAMU confirmou o óbito da vítima.

Diante da situação, as autoridades acionaram a perícia técnica para iniciar a investigação do local do crime e a coleta de evidências. Em uma análise preliminar, os peritos confirmaram que o falecimento se tratava de um homicídio consumado. Foram identificadas 8 perfurações na parte frontal do corpo da vítima e mais 16 nas costas, a maioria concentrada na região torácica, indicando que houve um confronto extremamente violento.

Até o fechamento desta matéria, as autoridades policiais não conseguiram identificar a vítima, tampouco esclarecer os motivos por trás deste brutal crime. As investigações continuam em andamento.

Da redação

Fonte: Por Dentro de Tudo