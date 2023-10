Ladrão assalta padaria no Interlagos nessa segunda-feira; autor está foragido

Um homem armado, supostamente com uma pistola, assaltou uma padaria no bairro Interlagos, em Sete Lagoas, na noite de segunda-feira (2). O autor do crime está foragido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O ladrão chegou até o local em uma bicicleta, dirigiu-se ao caixa da padaria e com a arma de fogo, anunciou o assalto. Após o crime, o homem seguiu em fuga pela Rua Lagoa da Prata, em direção à Avenida Prefeito Alberto Moura.

Segundo a Polícia Militar, o crime foi registrado por câmeras de segurança, mas, o autor do crime não foi encontrado.

Da redação