Casal 'caloteiro' aproveita 'descuido' e sai de motel sem pagar em Sete Lagoas

Um casal de Sete Lagoas aproveitou um 'descuido' de um motel da cidade e saiu sem pagar a conta de R$ 82,50. O caso aconteceu na madrugada desta quarta-feira (4).

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O estabelecimento, que fica na Rua Santa Juliana, no bairro São João, relatou que o casal estava em uma motocicleta e chegou no local por volta das 22h45. Horas mais tarde, já pela madrugada, a dupla aproveitou que clientes estavam a chegar no motel, e saíram em fuga pela abertura do portão.

A Polícia foi acionada mas não encontraram o 'casal caloteiro'.

Casos curiosos em Sete Lagoas

O SeteLagoas.com.br registro neste ano dois casos de indivíduos que usaram os serviços de motel mas simplesmente resolveram não pagar. Em agosto, um homem simplesmente arrombou a porta de um estabelecimento ao questionar o valor da conta; essa matéria você pode ler AQUI.

Da redação