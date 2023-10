Assaltantes invadem residência e levam dinheiro e veículo em Sete Lagoas

Bandidos invadiram uma residência no bairro Ondina Vasconcelos de Oliveira, em Sete Lagoas, na noite da última terça-feira (03), deixando um casal em estado de choque e causando prejuízos significativos. O roubo resultou na perda de uma quantia considerável de dinheiro e de um veículo.

Foto: Reprodução/Internet

Por volta das 21 horas, o casal estava dormindo em sua casa quando foi surpreendido por dois indivíduos desconhecidos. Os assaltantes, vestindo roupas claras e com os rostos cobertos por balaclavas, estavam armados com armas de fogo aparentemente semiautomáticas.

Os criminosos coagiram as vítimas a se abaixarem e as amarraram em um quarto, proferindo ameaças de morte enquanto exigiam todo o dinheiro disponível.

Enquanto o roubo ocorria, os assaltantes mantiveram contato com um terceiro indivíduo que esperava do lado de fora da residência. Eles vasculharam a casa em busca de objetos de valor e levaram uma caixa contendo dinheiro. Além disso, saquearam o estabelecimento comercial pertencente ao casal, roubando o dinheiro da caixa registradora.

O estabelecimento comercial possuía um sistema de vigilância interna, porém, os criminosos roubaram o dispositivo DVR que armazenava as imagens. Durante a ação, as vítimas sofreram agressões físicas, incluindo tapas, e uma das armas de fogo foi disparada, com um projétil de calibre .380 sendo encontrado posteriormente. Esse projétil foi entregue às autoridades pela vítima.

As vítimas permaneceram amarradas por aproximadamente 20 minutos até serem socorridas por um vizinho que acionou a Polícia Militar. Após serem libertadas, constataram também o roubo de uma caminhonete GM S10 de cor cinza e dois aparelhos de telefone celular.

Durante o registro da ocorrência, a vítima localizou a caminhonete nas proximidades da Lagoa das Piranhas e a devolveu à residência, guardando-a na garagem.

As autoridades seguem em busca dos criminosos com base nas informações e características fornecidas pelas vítimas, e o projétil de calibre .380 está sob posse da Delegacia de Plantão de Sete Lagoas como parte da investigação em andamento.

