Menor é apreendido com drogas em Sete Lagoas durante patrulhamento noturno

Um menor de 16 anos foi apreendido na noite desta quarta-feira, dia 4, no Beco A, no bairro Kwait em Sete Lagoas, portando três buchas de maconha e dez pedras de crack.

Foto: Reprodução/Internet

De acordo com informações da polícia, durante um patrulhamento de rotina, os agentes avistaram o menor, que tentou esconder um pote de plástico contendo as três buchas de maconha e dez pedras de crack, prontas para a venda, no bolso de sua blusa.

O menor foi detido e posteriormente encaminhado para a delegacia de polícia.

Da redação