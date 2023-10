Indivíduos não identificados furtam carnes e uísque de supermercados em Sete Lagoas

Nesta terça-feira (3), em Sete Lagoas, dois supermercados no bairro Santa Luzia foram alvos de furtos. Os incidentes envolveram o roubo de carne em ambos os estabelecimentos, com um deles também sofrendo o furto de uísque. As autoridades foram notificadas e estão investigando os casos em colaboração com os supermercados na busca por identificar os responsáveis pelos crimes.

Foto: Reprodução/ PMMG

Na parte da tarde, o Supermercado Super Sô, localizado na rua Professor Marciano Tão, no bairro Santa Luzia, teve dois quilos de contrafilé furtados por um indivíduo não identificado, que, ao se dirigir ao caixa, fugiu correndo sem efetuar o pagamento.

Já durante a noite, no supermercado localizado na rua Cachoeira da Prata, também no Santa Luzia, um indivíduo disfarçado de cliente teria levado duas garrafas de uísque e duas peças de picanha. O suspeito teria, da mesma forma que o outro indivíduo, se dirigido ao caixa com as bebidas, a carne, um creme para a pele e dois desodorantes, e após passar os itens pelo caixa e embalar os produtos, empreendeu fuga sem efetuar o pagamento.

Nos dois casos, as autoridades foram notificadas e estão investigando o caso com a ajuda dos supermercados para identificar os autores dos furtos.

