Paraopeba: jovem enciumado ataca adolescente a faca por ter 'curtido' foto de namorada em rede social

Um indivíduo, enciumado porque um adolescente reagiu a uma foto de sua namorada nas redes sociais, atacou a golpes de faca o mesmo em Paraopeba. O irmão da vítima também foi atingido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

O caso aconteceu no último domingo (1º) na Avenida Paraná, no bairro Nossa Senhora do Carmo. O autor foi até o encontro da vítima (16 anos) e questionou o porquê dele "curtir" a foto da sua companheira. Nisso, ele o golpeou com a arma branca, causando um corte no braço esquerdo.

O irmão da vítima estava no local e também foi atingido, tendo sido lesionado no lado esquerdo do rosto. Os dois foram levados para o pronto-atendimento da cidade.

O autor do crime segue foragido.

Da redação