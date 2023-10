Três indivíduos são presos por porte ilegal de arma de fogo em Sete Lagoas

Três indivíduos foram presos por porte ilegal de arma de fogo em Sete Lagoas após a rápida resposta da Polícia Militar. Os oficiais receberam um alerta sobre uma possível briga envolvendo esses indivíduos em uma caminhonete prata perto do Campo Eucaliptal. Durante a abordagem, foram encontrados dois revólveres calibre .32 e 13 munições no veículo, resultando na prisão dos suspeitos.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

No início da noite desta quinta-feira (05), a rápida resposta de oficiais militares resultou na prisão de três indivíduos por porte ilegal de arma de fogo. A ação se desenrolou na Rua Santa Juliana, próximo ao Campo Eucaliptal em Sete Lagoas.

Durante um patrulhamento de rotina, a equipe do Tático Móvel da Polícia Militar foi alertada sobre um possível atrito verbal envolvendo três indivíduos que estavam dentro de uma caminhonete S-10 de cor prata, estacionada nas proximidades do Campo Eucaliptal. Além disso, havia suspeitas de que esses indivíduos estavam portando armas de fogo.

Os policiais, agindo com rapidez, conseguiram localizar a caminhonete em questão e procederam à abordagem dos três ocupantes. Durante a revista do veículo, as suspeitas se confirmaram quando foram encontrados dois revólveres calibre .32 e 13 munições do mesmo calibre no interior da caminhonete.

A ação resultou na prisão dos três autores, que agora enfrentam acusações de porte ilegal de arma de fogo.

Da redação com 25ºBPM