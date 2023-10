Polícia encontra casal torturado por criminosos durante buscas a foragido em Minas

Durante buscas por um homem foragido em Betim, na Grande BH, policiais civis salvaram a vida de um casal que estava sendo torturado dentro de uma casa no bairro Vila das Flores, na noite de qunta-feira (5). A motivação, segundo um dos criminosos, foi uma traição.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

De acordo com o histórico policial, os oficiais estavam cumprindo as buscas após denúncia de que um preso foragido estaria pulando pelos telhados da região. Ao abordarem uma das casas da região, se depararam com um homem com marcas de sangue e com comportamento agressivo.

Os policiais perceberam, então, a presença de um outro homem sem lesões aparentes, de uma mulher com sinais de agressão no rosto e de um terceiro rapaz completamente sujo de sangue e com cortes por todo o corpo.

Neste momento em que os policiais viram as vítimas, o primeiro homem — o que atendeu a porta — começou a ameaçar os oficiais com uma faca. Para evitar uma agressão, um dos agentes atirou contra ele, que ainda assim conseguiu fugir por outras casas, mas acabou sendo pego, preso em flagrante e encaminhado ao hospital.

Os policiais entraram na casa e viram se tratar de uma tentativa de assassinato com práticas de tortura. O homem que não apresentava lesões contou que o outro rapaz era namorado da mulher e ela estava se envolvendo com o moço que foi encontrado completamente sujo de sangue.

Ao tomar conhecimento da traição, o homem que atendeu a porta e ameaçou os policiais chamou o amigo — o que não apresentava lesões — para se vingar do casal com tortura seguida de morte.

O rapaz que foi encontrado sujo de sangue havia sido amarrado na varanda da casa e esfaqueado. A mulher foi agredida com socos na cara e também com golpes de faca.

Eles seriam executados caso a polícia não tivesse aparecido. Todos os envolvidos foram encaminhadas para o Hospital Regional de Betim. O estado de saúde deles não foi divulgado.

Com G1