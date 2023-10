VÍDEO: Ministério da Saúde divulga nota após dança erótica em evento oficial

O Ministério da Saúde divulgou uma nota oficial nesta sexta-feira (6) em resposta à repercussão negativa de vídeos que mostravam uma coreografia sensual apresentada durante o 1º Encontro de Mobilização para a Promoção da Saúde no Brasil, também conhecido como Em Prosa.

➡️ Apresentação erótica em evento do Ministério da Saúde irrita oposição



Apresentação aconteceu durante evento realizado pelo MS sobre a Política Nacional de Promoção da Saúde (PNPS)



Leia na coluna de @PauloCappelli_: https://t.co/k6KaAsJzda pic.twitter.com/EtIhvrCXIh — Metrópoles (@Metropoles) October 6, 2023

"A programação contou com a participação de 07 grupos artísticos nos seus intervalos. Uma das apresentações surpreendeu pela coreografia inapropriada", diz o comunicado oficial. A pasta ainda lamentou o episódio, afirmando "que não reflete a política da Secretaria e nem os propósitos do debate sobre a promoção à saúde realizados no encontro, e adotará medidas para que não aconteça novamente".

A nota foi emitida após a apresentação de uma dançarina que se tornou viral nas redes sociais, gerando críticas de grupos conservadores. A coreografia apresentada incluiu movimentos de rebolado que aparentemente não guardavam qualquer relação com o tema do evento.

O deputado federal bolsonarista Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) apresentou um requerimento a ministra da Saúde, Nísia Trindade, pedindo informações sobre os gastos com o evento. Ele pede os dados detalhados sobre o evento, "apresentando o custo total, discriminando item a item em uma planilha de pagamentos". Além disso, solicitou que "sejam fornecidos lista com os nomes e matrículas dos funcionários e servidores envolvidos com a organização do evento".

Da redação com O Tempo