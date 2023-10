Menor é apreendido com crack e maconha em Sete Lagoas

Na última sexta-feira (06), a Polícia Militar de Sete Lagoas intensificou suas operações no bairro Vista dos Lagos, em resposta a informações recebidas via rede de rádio sobre atividades de tráfico de drogas na Rua Paraíso. Segundo a denúncia, um indivíduo estaria comercializando entorpecentes e escondendo-os em um terreno baldio.

Foto: Divulgação/ 25º BPM

Em uma ação conjunta das equipes policiais, juntamente com a ROCCA do 25ºBPM, o suspeito mencionado na denúncia foi abordado. Durante a varredura no terreno mencionado, a cadela farejadora "ANJA" foi fundamental para a descoberta dos entorpecentes relacionados.

Os itens apreendidos durante a operação incluem 14 pedras de crack, 03 tabletes de maconha, um aparelho de telefone celular e a quantia de R$ 10,00 em dinheiro. Além disso, um menor de idade também foi apreendido no local.

Da redação com 25ºBPM