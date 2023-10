Empresário é preso após reagir a sequestro e matar os suspeitos em Teófilo Otoni

Empresário de 31 anos reagiu a um sequestro em Teófilo Otoni, no Vale do Mucuri, no sábado (7). Ele matou dois suspeitos e foi preso.

O empresário contou à polícia que foi contratado para entregar caixas de cerveja em uma chácara. Ao chegar ao local, foi abordado por dois homens armados, que o sequestraram.

Durante o sequestro, a vítima foi obrigada a fazer transferências via PIX para os suspeitos. Eles também ligaram para o irmão da vítima, nos Estados Unidos, e pediram R$ 350 mil de resgate.

Em determinado momento, a vítima percebeu que um dos suspeitos se distraiu e colocou a arma entre as pernas. Ele então entrou em luta corporal com o homem, conseguiu pegar a arma e atirou nele.

O outro suspeito, que estava dirigindo o veículo, desceu do carro após ver o assassinato do comparsa. Ele também foi baleado e morto pelo empresário.

A vítima correu para uma base de segurança comunitária e relatou o ocorrido. Ele foi preso e encaminhado para a delegacia de Polícia Civil para prestar depoimento.

O caso será investigado.

