Homem é preso com ecstasy, LSD e maconha em evento em Pedro Leopoldo

Um homem foi preso com mais de 100 comprimidos de ecstasy, LSD e maconha em um evento na Região da estrada do Urubu, em Pedro Leopoldo, neste sábado (7).

Foto: Divulgação

De acordo com a Polícia Militar, a prisão ocorreu após o recebimento de informações sobre uma possível atividade de tráfico ilícito de drogas no local. Ao chegar à cena da ocorrência, os profissionais de segurança do evento relataram que o indivíduo estava causando tumulto e perturbando a ordem do local.

Durante uma busca pessoal no suspeito, foram encontradas diversas porções de entorpecentes, incluindo:

25 comprimidos de ecstasy laranja

40 comprimidos de ecstasy verde

39 comprimidos de ecstasy

5 pedaços de LSD

2 cigarros de maconha

5 porções de maconha

1 dichavador

1 celular

Diante das evidências encontradas, foi dada voz de prisão ao autor. Ele foi imediatamente conduzido às autoridades competentes na Delegacia de Polícia, onde será investigado.

Da redação com Por Dentro de Tudo