Homem é agredido a golpes de pé-de-cabra por vizinho em Funilândia

Mais um caso de agressão na região: um homem é acusado de agredir um vizinho com um pé-de-cabra no sábado (7) em Funilândia. A motivação do ato é desconhecido.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

A vítima é um senhor de 50 anos; de acordo com boletim de ocorrência, ele estava bebendo com o vizinho. Do nada, o autor pegou a ferramenta e começou a golpeá-lo na cabeça.

A companheira da vítima socorreu o homem, que foi até em casa pedindo por socorro. Com sangramento na cabeça, ele foi levado até o pronto atendimento de Funilândia. O autor dos golpes está foragido.

Da redação