PF encontra fábrica de fuzis em suposta loja de móveis em BH

A Polícia Federal conduziu uma operação nesta quarta-feira, dia 11, com o objetivo de reprimir a produção ilegal de armas de fogo. Durante o cumprimento dos mandados, os agentes identificaram uma instalação destinada à fabricação e montagem de fuzis localizada em uma suposta loja de móveis situada no bairro Calafate, região Oeste de Belo Horizonte.

Foto: Divulgação/PF

A ação, denominada Operação War Dogs, teve origem como desdobramento de uma intervenção ocorrida no dia anterior, terça-feira, 10, na qual a Polícia Federal deteve três indivíduos e apreendeu 47 fuzis, juntamente com munições, em uma residência na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. Na mencionada residência, foi descoberta uma estrutura voltada para a montagem e manutenção de armas de fogo, bem como a apreensão de três veículos de alto padrão.

Todo o material apreendido foi atribuído a um traficante de armas que estava envolvido na revenda desses armamentos a traficantes de drogas e milicianos. O suspeito de tráfico de armas foi identificado e detido nesta quarta-feira, 11, em sua residência, localizada em Contagem, na região metropolitana de Belo Horizonte, juntamente com outros dois indivíduos suspeitos. Na residência do suspeito, foram encontradas peças de fuzis, carregadores e munição, além de um veículo Lamborghini avaliado em 1 milhão de reais.

A unidade de produção de armas operava dentro de uma suposta loja de móveis no bairro Calafate, a qual aparentava ser um empreendimento de fachada. No local, os agentes federais descobriram uma série de materiais, equipamentos e um caderno de anotações contendo um manual de instruções que apontava para a fabricação e montagem de fuzis realizada pelo grupo criminoso no estado de Minas Gerais. Essas armas eram posteriormente enviadas para o Rio de Janeiro, onde eram comercializadas para facções criminosas atuantes nas comunidades do estado.

Da redação com Itatiaia