Zema sanciona lei que proíbe tomadas em presídios de Minas

O governador Romeu Zema (Novo) sancionou o projeto de lei que proíbe tomadas ou pontos de energia nas áreas de presídios nas quais os presos têm acesso. O anúncio da sanção foi feito pelo próprio parlamentar ao lado do secretário de Justiça e Segurança Pública, Rogério Greco.

Foto: Renata Caldeira / ilustrativa



“Pessoal, agora é lei! Hoje o governador Romeu Zema está sancionando o meu projeto de lei que prevê a retirada total de tomadas e pontos de energia nas áreas às quais os presos têm acesso. Os vagabundos fazem uso dessa energia para carregar telefone celular, para comandar o crime organizado de dentro das unidades prisionais. Em Minas Gerais, a segurança do cidadão de bem vale muito mais do que o conforto do vagabundo”, diz o deputado estadual Bruno Engler (PL), autor do projeto, em vídeo divulgado pelo WhatsApp.



No mesmo vídeo, Greco diz que a nova lei tem uma “importância assustadora” para o Estado. “As novas unidades prisionais já não têm ponto de tomada. Agora, vai complicar muito mais para aquele camarada que quer ter um telefone celular dentro da sua cela”, afirmou o secretário de Justiça e Segurança Pública.



A nova lei prevê que celas não tenham tomadas e, instalações de iluminação possuam barreiras para que os presos tenham acesso à fiação.

Com O Tempo