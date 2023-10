Jovem que promoveu ataque em escola é transferido para centro socioeducativo de Sete Lagoas

Segundo informação da EPTV, emissora afiliada da TV Globo, o adolescente de 14 anos que matou um aluno e feriu outros três em uma escola de Poços de Caldas na terça-feira (10) foi transferido para um centro socioeducativo de Sete Lagoas.

Foto: reprodução redes sociais

O menor estava detido na cidade do sul do estado após esfaquear estudantes do colégio onde frequentava e aguardava a transferência para uma unidade socioeducativa. Leonardo William Silva (14 anos), acabou não resistindo aos ferimentos; outros três alunos estão internados na Santa Casa de Poços de Caldas. A monitora de uma van, que salvou a vida de crianças ao transpor-se à frente do autor, teve alta nesta quarta (11).

Mãe relata luta em internar jovem

A mãe do jovem, em entrevista para um portal de notícias da região, relatou que buscava ajuda para o filho, que é portador do Transtorno de Déficit de Atenção com Hiperatividade (TDAH): “Ele vinha sendo acompanhado por médicos, Caps, Creas e até pela promotoria. Eu pedi encarecidamente que ele fosse internado, para que fosse tratado em uma clínica, mas não consegui”, comenta. O menor estava fora da escola por conta dos problemas de psique.

A faca utilizada no crime tem origem na residência onde moram; a mãe relatou que o jovem disse que a portava por segurança pessoal, já que a casa foi furtada ao menos quatro vezes. Porém, afirma que o ataque é injustificável e pede perdão aos familiares das vítimas. A mulher ainda reafirma que tentou buscar a internação do filho, mas lamenta que uma tragédia aconteceu.

Da redação com EPTV, G1 e Poços Já