PM é acusado de atirar em homem que entrou em fazenda para catar cristais em Curvelo

Um cabo da Polícia Militar é suspeito de balear um homem de 21 anos que teria entrado em uma fazenda para catar cristais. O crime aconteceu em Curvelo nessa quinta-feira (12).

Foto: TJMG / ilustração

A PM foi chamada no hospital Imaculada Conceição, onde uma pessoa com ferimentos causados por tiro havia dado entrada. Ao ser questionado, o rapaz contou que estava na propriedade pegando as pedras, quando um funcionário disparou várias vezes. Em seguida, ele fugiu com um compadre, que o levou para receber atendimento médico. O tiro pegou na coxa dele.

Consta no boletim de ocorrência, que a versão apresentada foi confirmada por outras pessoas, que ainda disseram que o suposto atirador era um policial, pois já o viram anteriormente.

Durante o registro da ocorrência, uma equipe da PM foi até a fazenda junto com um perito da Polícia Civil. No local, que estava com a porteira aberta, foram encontradas quatro cápsulas, uma marca recente de tiro em um eucalipto e vestígios de sangue perto de onde os envolvidos estavam.

Os policiais de Paraobepa, onde o cabo da PM trabalha, foram avisados sobre o que estava acontecendo e o encontraram. Em seguida, uma equipe de Curvelo foi até a cidade e deu voz de prisão em flagrante para ele. Ao ser questionado, o cabeo disse que só falaria em juízo.

Conforme a PM, no momento da abordagem, o militar portava uma mochila, onde foi encontrada uma pistola e dois carregadores. A moto dele, que estava com rodas sujas de terra, foi deixada em uma unidade da polícia. O cabo foi levado para a delegacia.

Da redação com G1