Sete Lagoas: Mulher sofre tentativa de assalto no bairro Olinto Alvim

Uma tentativa de roubo ocorreu nas primeiras horas da manhã de quinta-feira, 12 de outubro, no bairro Olinto Alvim, em Sete Lagoas. A vítima, que se dirigia ao trabalho por volta das 5:30 da manhã, descreveu o incidente à polícia.

Foto: Reprodução/ Internet

Enquanto estava a poucos metros de sua residência, a mulher notou um veículo com faróis acesos, o que dificultou sua visão. Repentinamente, o veículo parou, e dois indivíduos desceram e a abordaram com a frase "Perdeu, perdeu, passa seu celular."

Ela, assustada e nervosa, começou a correr, mas os criminosos a perseguiram. Em um momento, conseguiram alcançá-la e tentaram retirar seu celular do bolso. A mulher fugiu novamente, pedindo ajuda, e os assaltantes voltaram ao veículo, partindo em marcha ré. Por sorte, nenhum de seus pertences foi roubado.

O bairro Olinto Alvim conta com sistemas de vigilância por câmeras que registraram todo o incidente. No entanto, devido à falta de luz devido ao horário matinal, a placa do veículo não pôde ser identificada nas imagens em preto e branco. A polícia conduziu buscas, mas, até o momento, os criminosos permanecem foragidos.

Da redação

Fonte: Por dentro de tudo