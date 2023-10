Residência no Jardim Arizona é alvo de assalto em Sete Lagoas

No bairro Jardim Arizona, e Sete Lagoas, uma residência foi alvo de um assalto na última sexta-feira, 13 de outubro. O proprietário da casa relatou o incidente à Polícia Militar, explicando que havia deixado sua residência por volta das 11 horas da manhã e, ao retornar, se deparou com uma cena desagradável.

Foto: Reprodução/ Internet

De acordo com o relato do proprietário, criminosos não identificados arrombaram o portão social e a porta de acesso à casa, permitindo-lhes adentrar no local. Os invasores reviraram seus pertences e, de maneira premeditada, furtaram diversos objetos de valor antes de fugir do local. O rumo tomado pelos criminosos é desconhecido.

Neste momento, as autoridades da Polícia Militar estão empenhadas em rastrear a região com o objetivo de localizar e capturar os autores desse ato criminoso. O caso permanece em investigação, e os detalhes adicionais serão divulgados à medida que surgirem mais informações.

Da redação