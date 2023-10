Pilotos de motocross de Sete Lagoas foram vítimas de um assalto durante uma trilha entre Sete Lagoas e Capim Branco, no sábado (14). Os criminosos, que estavam armados, roubaram duas motocicletas, uma KTM six days e uma 250, além de danificar os celulares das vítimas.

Foto: Reprodução/Vídeo/Internet

Um vídeo circulando nas redes sociais mostra o grupo visivelmente abalado enquanto descreve o incidente. Segundo relatos das vítimas, os criminosos surpreenderam o grupo com uma emboscada, um deles estava armado e ameaçou e agrediu fisicamente as vítimas antes de fugirem com as duas motos. Veja o vídeo:

VÍDEO: Motociclistas foram assaltados enquanto pilotavam na zona urbana entre Sete Lagoas e Capim Branco pic.twitter.com/Lt1UpIutKy — Sete Lagoas.com.br (@SeteLagoas) October 15, 2023

A Polícia Militar já está investigando o caso e solicita qualquer informação relevante, pedindo que a população ligue para o número de emergência 190.

Da redação