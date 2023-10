Ação policial em Sete Lagoas desmantela rede de distribuição de drogas no bairro Jardim Arizona

Neste domingo (15), uma ação policial no bairro Jardim Arizona, em Sete Lagoas, resultou na desarticulação de uma rede de tráfico de drogas. A investigação teve início após informações fornecidas por um informante, que indicou o uso de uma residência como ponto de distribuição de substâncias entorpecentes, notadamente cocaína, conhecida como "progas". Munidos dessas informações, as autoridades policiais se dirigiram ao local para averiguar a denúncia.

Foto: Divulgação/25ºBPM

Ao chegarem à residência, localizada na rua Coronel Joaquim Tolentino, encontraram um indivíduo sozinho no imóvel. Na via pública, informaram-no sobre a denúncia, e, com sua autorização, realizaram uma busca na casa. Durante a inspeção, foram encontrados cinco papelotes de cocaína escondidos entre documentos, próximos a uma janela na sala. Diante dessa descoberta, o suspeito foi detido pelas autoridades.

A operação prosseguiu com buscas em um dos quartos da residência, onde um policial encontrou uma sacola plástica dentro de um guarda-roupas contendo 500 papelotes de cocaína. Além disso, sobre o mesmo móvel, foi localizado um par de placas balísticas da marca Taurus.

O desmantelamento da rede de distribuição de drogas prosseguiu com o policial descobrindo mais 280 papelotes de cocaína escondidos dentro de um sofá na sala, dentro de uma caixa vazia de uísque. Também foi encontrada uma sacola plástica contendo uma substância em pó branco no armário da cozinha. Além das drogas, uma balança de precisão e um celular foram apreendidos.

Ao todo foram apreendidos os seguintes itens:

785 papelotes de cocaína

01 colete balístico

01 celular

01 balança de precisão

Diante dos fatos, o suspeito e os materiais ilícitos apreendidos foram encaminhados à delegacia de polícia para as medidas legais necessárias.

Da redação com Por Dentro de Tudo