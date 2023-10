Jovem é morto e outro ferido a bala por dívida de R$ 400 com o tráfico em Minas

A Polícia Militar procura por suspeitos de matarem um jovem de 23 anos e balearem outro, de 22 anos, na noite de sábado (14) em Manhumirim, na Zona da Mata. O crime ocorreu no bairro São Vicente.

Foto: Polícia Militar / Divulgação

Militares foram acionados apontando que duas vítimas foram alvejadas. No local, as equipes da PM se depararam com o jovem de 23 anos já morto. A segunda vítima foi levada para o hospital da cidade por terceiros.

Testemunhas disseram que os autores chegaram de touca ninja em um Volkswagen Gol prata e atiraram. Depois, fugiram. O carro foi localizado. Segundo a polícia, o veículo foi furtado em Belo Horizonte no mês passado e usava uma placa clonada.

No hospital, os militares fizeram contato com a vítima de 22 anos, que foi atingida por quatro disparos, sendo dois na perna e dois no braço. O rapaz informou aos militares que possui uma dívida de drogas no valor de R$400,00 com um traficante da cidade, e que nesta semana teria sido ameaçado por ele com uma arma de fogo.

Na cena do crime, a perícia foi acionada e compareceu ao local constatando três perfurações de calibre. 9mm no corpo da vítima de 23 anos, sendo duas no tórax e uma barriga. Foram recolhidas, ao todo, 10 munições de calibre 9mm.

Da redação com O Tempo