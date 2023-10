Feriado tem 34 prisões por dia por embriaguez nas rodovias mineiras; veja o balanço da PMRv

No feriado de 12 de outubro, a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), por meio do Comando de Policiamento Rodoviário (CPRv), realizou uma operação chamada "Padroeira do Brasil" entre os dias 11 e 15 de outubro para intensificar a fiscalização nas estradas que cortam o estado. Durante esse período, ocorreram 171 prisões por embriaguez ao volante, uma média de 34 prisões por dia. Além das prisões, foram registradas 485 infrações por embriaguez.

Foto: Reprodução Internet

O especialista em Medicina do Tráfego e diretor científico da Associação Mineira de Medicina do Tráfego (Ammetra), Alysson Coimbra, destacou que a falta de fiscalização efetiva nas áreas urbanas contribui para o cenário observado nas rodovias durante feriados. Ele sugeriu a necessidade de revisar e intensificar as políticas públicas para garantir que as punições sejam aplicadas de maneira adequada pelas autoridades de trânsito. Coimbra também defendeu a suspensão do direito de dirigir por um ano como parte das punições para condutores autuados por embriaguez ao volante.

Ele ressaltou a importância da educação no trânsito para combater a impunidade dos motoristas que continuam a beber e dirigir, e enfatizou a necessidade de reformular as políticas de fiscalização e garantir o cumprimento das punições, além de promover a conscientização sobre os riscos do consumo de álcool e direção.

A operação "Padroeira do Brasil" envolveu mais de 3.000 operações em 30.000 km de rodovias estaduais e federais em Minas Gerais, contando com o apoio de vários órgãos. Etilômetros, radares, drones e blitz preventivas foram utilizados para fiscalização, e houve esforços de conscientização por meio de vídeos educativos e cartilhas.

Além das prisões por embriaguez, a operação resultou em apreensões de armas de fogo, prisões por tráfico de drogas, recaptura de foragidos da Justiça e prisões por crimes de trânsito. O número de acidentes nas estradas diminuiu em comparação com o ano anterior, com uma redução de 31% no número de acidentes com vítimas e uma queda de 58% no número de mortes em 2023.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) também realizou uma operação durante o mesmo feriado em todo o Brasil, com foco na fiscalização de trânsito em trechos críticos. Foram registrados diversos tipos de infrações, como excesso de velocidade, ultrapassagens irregulares e falta de uso de cinto de segurança. No total, 926 acidentes foram registrados, com 263 deles considerados graves, resultando em 79 mortes e 1.065 pessoas feridas.

Além disso, a PRF apreendeu grande quantidade de maconha, armas de fogo e munições, além de recuperar veículos roubados ou furtados. A operação também resultou na detenção de 593 pessoas envolvidas em atividades criminosas.

Da Redação com EM