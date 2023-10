Estradas de Minas registraram 25 mortes durante feriado de 12 de outubro

Mais um feriado com dados funestos no estado: ao menos 25 pessoas perderam a vida nas estradas que cortam Minas, de acordo com os balanços da Polícia Militar Rodoviária (PMRv) e Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com as corporações, embriaguez ao volante e o excesso de velocidade foram as infrações mais comuns praticadas pelos motoristas

Foto: Jair Amaral / EM / D.A. Press

Quase 8 mil veículos em excesso de velocidade, segundo PRF

Foram registrados 15 mortes nas estradas de Minas Gerais com fiscalização da PRF, em balanço da Operação Nossa Senhora Aparecida, divulgado na última terça-feira (17). O excesso de velocidade foi o crime mais flagrado pelos agentes durante os dias de operação.

A PRF somou 136 acidadentes, com 133 feridos leves e 37 graves, durante os dias 11 a 15 de outubro. Ao todo, 9.403 veículos e 9.164 pessoas foram fiscalizados. Desse total, 2.429 motoristas realizaram o teste de alcoolemia, 62 foram autuados por dirigir embriagados e cinco acabaram presos por estarem com a concentração de álcool no corpo em quantidade que configura crime de trânsito pelo Código de Trânsito Brasileiro (CTB).

Também foram flagrados mais de 7.971 veículos transitando com a velocidade acima da máxima permitida e 516 motoristas foram autuados por efetuarem algum tipo de ultrapassagem proibida, nas principais rodovias federais do estado.

Polícia Militar Rodoviária divulga balanço: 10 mortos

A PMRv divulgou seu balanço na segunda-feira (16), onde informou dez mortes em 110 acidentes de trânsito no total. Durante o feriado, a Operação Padroeira do Brasil realizou 494 prisões e apreensões, a maioria por embriaguez ao volante.

O levantamento da PMRv consta que 171 pessoas foram presas por misturarem bebida e direção nesse feriado, 96 por cometerem crimes de trânsito (causar morte, praticar racha ou omitir socorro, por exemplo), 10 por tráfico de drogas e 17 por estarem foragidos da Justiça.

Além disso, foram registradas 485 infrações por embriaguez, e foram apreendidas 11 armas de fogo. Dos veículos, 40 carros roubados foram recuperados, e 1.078 foram removidos por não estarem em condições de circular. Os números são resultado das mais de 3 mil operações de trânsito realizadas em todo o Estado, sendo 40 de Lei Seca.

Da redação com PRF e O Tempo