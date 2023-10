Sete Lagoas: Polícia prende suspeitos de roubo a pedestre no Orozimbo Macedo

Dois indivíduos, um deles armado com uma réplica de pistola, foram detidos nesta terça-feira (17), após um assalto a um jovem no bairro J.K. em Sete Lagoas, onde subtraíram seu celular.

Foto: Divulgação/192º CiaTM

A Polícia Militar agiu prontamente, identificando um dos suspeitos e rastreando o paradeiro do telefone roubado. No local indicado, três infratores foram presos, incluindo o passageiro da motocicleta que havia perpetrado o assalto, bem como dois indivíduos que auxiliaram na ocultação do celular roubado e da réplica de pistola utilizada no crime.

As autoridades apreenderam a mencionada réplica de pistola, a moto usada no crime e o telefone celular que foi recuperado. Os suspeitos foram conduzidos à delegacia de Polícia Civil de plantão, onde foram formalmente autuados em flagrante delito.

Da redação com 192ªCiaTM