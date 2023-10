Moradora de rua ataca homem com caco de vidro em Pedro Leopoldo

Uma mulher, em situação de rua, atacou com um caco de vidro um homem na última segunda-feira (16) em Pedro Leopoldo. A motivação do crime não foi divulgada.

Foto: Pixabay / Ilustração

As informações são do site Por Dentro de Tudo. A vítima foi encontrada no chão, com um corte no tórax, mas com ferimento grave, na Rua Comendador Antônio Alves. Rapidamente socorrido por policiais militares, o homem foi levado para o hospital da cidade.

Enquanto isso, transeuntes informaram que a autora estava na região; ela foi localizada pelos militares ainda com a arma do crime, o caco de vidro, nas suas mãos. A mulher foi detida em flagrante, sendo encaminhada para a delegacia.

Da redação com Por Dentro de Tudo