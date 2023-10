Homem é preso após ameaçar PMs de morte em Funilândia

Um homem arrumou uma confusão com policiais militares por supostamente negarem socorro a ele, em Funilândia. Ele ameaçou os agentes e foi detido.

Foto ilustrativa / jequitibarosa.com.br

E.F.O. (56 anos) estava na Rua Tristão Vieira, no centro da cidade, embriagado e com um corte abaixo do olho esquerdo. Ele se aproximou de uma guarnição solicitando que pudesse ser levado para um pronto-atendimento no local.

De acordo com boletim de ocorrência, os agentes relataram que só poderia levá-lo se a ambulância não fosse o socorrer e que, para isso, E.F.O. deveria acioná-la. O homem não gostou da resposta e passou a ofender os militares.

E.F.O., que tem diversas passagens criminais, disse que teria coragem de matar os PMs e que "sabe onde a mãe deles moravam". "Vocês acham só porque tem uma PT na cintura que isso salva a vida de vocês?", disse. Além do mais, ele relatou que já cometeu oito homicídios e que a família dele é numerosa, a ponto de 'vingá-lo'.

E.F.O. recebeu voz de prisão por ameaça e foi encaminhado para a delegacia.

Da redação