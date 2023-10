Confronto em Betim termina com morte de indivíduo responsável por 21 homicídios

Em uma operação policial ocorrida em Betim, nesta quarta-feira (18), visando combater crimes de homicídio e tráfico de drogas, com o foco da ação sendo um indivíduo considerado extremamente perigoso, procurado pela justiça e associado a homicídios na Região Metropolitana de Belo Horizonte (RMBH).

Foto: Ilustrativa

As equipes policiais coordenaram uma operação para localizar o suspeito, um jovem de 20 anos, conhecido no mundo do crime como 'Samurai' de Lagoa Santa, em uma estrada e efetuar sua prisão. Quando o suspeito apareceu na via, os policiais militares ordenaram que ele parasse, porém, o indivíduo reagiu, saiu do veículo com uma arma em mãos e disparou contra os agentes.

Em resposta à iminente ameaça, os policiais militares reagiram com tiros a fim de conter a agressão. Após a neutralização da ameaça, os disparos cessaram, e os policiais se aproximaram do suspeito, encontrando a arma de fogo usada nos tiros, uma pistola 9mm da marca Tanfoglio, ao seu lado.

O suspeito foi levado a uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, onde um médico declarou seu óbito.

A perícia técnica recolheu a pistola 9mm, que estava municiada com 12 cartuchos no carregador e um na câmara, com o gatilho armado e destravado. Além disso, foram encontradas cápsulas deflagradas de calibre 9mm no local da ocorrência.

A Polícia Militar informou que Pedro Henrique Lopes Cardoso liderava uma facção criminosa chamada 'Tudo 3' em Lagoa Santa e estava em situação de fuga. O indivíduo possuía um histórico com 21 homicídios consumados e 10 tentativas de homicídio.

O veículo do suspeito foi levado a um pátio credenciado, e uma autuação por falta de licenciamento será emitida.

