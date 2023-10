‘Samurai’ de Lagoa Santa, suspeito de 21 homicídios, é assassinado em Betim

Um jovem de 20 anos, conhecido no mundo do crime como 'Samurai' de Lagoa Santa, perdeu a vida em um confronto com a Polícia Militar em Betim, na região metropolitana de Belo Horizonte, na tarde de quarta-feira (18). A Polícia Militar informou que Pedro Henrique Lopes Cardoso liderava uma facção criminosa chamada 'Tudo 3' em Lagoa Santa e estava em situação de fuga.

Divulgação

Após receber informações de que ele estaria se deslocando para o bairro Petrovale, onde se escondia, pela Estrada do Areal, nas proximidades da fábrica da Fiat, as autoridades organizaram uma operação de cerco e bloqueio na tentativa de capturá-lo.

Conforme a versão policial, ao perceber a presença dos policiais quando se aproximava, o indivíduo não acatou a ordem de parar e começou a disparar. Os policiais responderam aos tiros, resultando em ferimentos no rapaz. Ele foi levado para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) Teresópolis, mas não resistiu aos ferimentos. Foi apreendida uma pistola 9mm que ele usou para atirar contra os policiais.

De acordo com as informações da polícia, Pedro Henrique era considerado uma pessoa de extrema periculosidade, com registro policial de 21 homicídios, o que equivale a mais de um por ano de sua vida, além de 10 tentativas de homicídio na região metropolitana de Belo Horizonte.

Da Redação com O Tempo