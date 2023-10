GCM evita linchamento de homem que violou medida protetiva em Sete Lagoas

Na noite desta quarta-feira (18), uma ação de patrulhamento preventivo no bairro Santa Felicidade, em Sete Lagoas, chamou a atenção da equipe da Guarda Civil Municipal, que integra a ROMU (Ronda Ostensiva Municipal). Os agentes, durante o exercício de suas funções, foram surpreendidos por gritos desesperados que vinham de um loteamento nas proximidades.

Foto: Reprodução/ GCM Sete Lagoas

Ao se dirigir para o local, a equipe deparou-se com dois indivíduos agredindo um homem. Os agentes intervieram imediatamente,a vitíma já se encontrava gravamente ferida.

A situação ganhou contornos ainda mais tensos quando moradores da região se aglomeraram nas imediações da equipe de segurança, demonstrando intenções de fazer justiça com as próprias mãos e linchar o homem. Tudo isso ocorreu em decorrência do fato de a ex-companheira da vítima possuir uma medida protetiva que havia sido desrespeitada por ele.

Com a finalidade de restabelecer a ordem e proceder de acordo com a lei, os agentes conduziram tanto o homem quanto a ex-companheira até a delegacia local, onde foi formalizado o registro da ocorrência.

O agressor, acusado de violência doméstica, foi encaminhado ao Hospital Municipal para receber cuidados médicos.

Da redação com GCM Sete Lagoas