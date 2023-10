Mulher é condenada a 19 anos de prisão por matar assassino do seu pai em BH

A Justiça emitiu uma sentença condenatória de 19 anos e 3 meses de prisão para Ivonete Teixeira Portilho, de 56 anos, devido à morte do indivíduo que havia assassinado seu pai. O crime teve lugar em julho de 2014, no bairro Jardim Guanabara, situado na região Norte de Belo Horizonte. A sentença foi proferida durante uma audiência realizada no Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) no dia 20 de outubro.

Conforme a decisão judicial, Ivonete foi considerada culpada pela morte de Mateus Ribeiro Ferreira, de 22 anos, o qual foi identificado como o assassino de seu pai. Mateus perdeu a vida após tentar cobrar uma dívida relacionada ao crime cometido.

O pai de Ivonete, o idoso Francisco Portilho, faleceu aos 69 anos, em julho de 2013, no bairro Aarão Reis.

Motivação

A morte do pai de Ivonete teria sido motivada por uma herança familiar. A investigação apontou que Ivonete queria herdar um lote que pertencia ao seu pai. A polícia identificou que ela e Mateus trocaram ligações antes e após o crime.

Segunda condenação

Ivonete Portilho já havia sido condenada pela morte do pai, Francisco Portilho. Ela cumpria a pena em regime condicional, antes do julgamento desta quinta-feira (20).

Na audiência, a Justiça absolveu Luciano Pedro da Silva, de 35 anos, também indiciado por participação na morte de Mateus.

