Operação conjunta resulta na prisão de procurados pela Interpol, em Confins

Na noite de sexta-feira (20), a Polícia Federal efetuou a prisão de quatro indivíduos no Aeroporto Internacional de Belo Horizonte, todos com mandados internacionais de busca emitidos pela Interpol. Esses indivíduos estavam a bordo de um voo proveniente dos Estados Unidos, e a suspeita recai sobre a maioria deles por envolvimento em atividades criminosas na região Leste do estado.

Os detidos da lista da Interpol são os seguintes:

Um suspeito de 28 anos, natural de Governador Valadares, é acusado de homicídio em Sobrália, em 2017.

O segundo indivíduo, com 50 anos, nasceu em Nova Módica e é apontado por tentativa de homicídio contra a ex-namorada, na cidade de Pescador.

O terceiro, com 23 anos, é originário de Sertãozinho, interior de São Paulo, e enfrenta suspeitas de envolvimento com tráfico de drogas na cidade de Itambacuri.

O quarto indivíduo, natural de Belo Horizonte e com 38 anos, é acusado de uma série de crimes, incluindo corrupção passiva, prevaricação, interceptação telefônica sem autorização e associação criminosa na capital.

Além desses quatro indivíduos procurados pela Interpol, um quinto foragido da justiça do Espírito Santo, por crime de homicídio, também estava no mesmo voo e foi detido.

A Polícia Federal relata que essa operação de prisão foi possível graças a uma colaboração eficaz entre o Núcleo de Cooperação Internacional da Polícia Federal em Minas Gerais e as autoridades de imigração dos Estados Unidos, que localizaram e prenderam os suspeitos em solo norte-americano.

Todos os indivíduos capturados foram encaminhados ao Presídio Nelson Hungria, localizado em Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte, onde aguardarão procedimentos legais subsequentes.

