Adolescente denuncia estupro enquanto ia para a escola em Montes Claros

Uma jovem de 12 anos e sua mãe procuraram as autoridades policiais na segunda-feira, 23 de outubro, em Montes Claros, no Norte de Minas, para relatar um caso de estupro de vulnerável. De acordo com o relato da adolescente, o incidente ocorreu enquanto ela estava a caminho da escola, por volta das 12h.

Imagem: internet/ ilustrativa

Segundo a versão da adolescente, enquanto ela se dirigia de casa para a escola, passando pelo bairro Recanto das Águas, um homem descrito como "corpulento, barba por fazer de cor branca e vestindo roupas desgastadas" a abordou de forma agressiva, jogando-a ao chão. O impacto da agressão fez com que ela batesse a cabeça e ficasse atordoada. Nesse momento, o agressor teria tocado suas partes íntimas e a arrastado em direção a um matagal.

Ao perceber que estava sendo arrastada, a jovem lutou para se libertar do agressor e conseguiu escapar. Ela buscou refúgio na casa de uma vizinha, que a ajudou. A mãe da adolescente só foi contatada várias horas depois, uma vez que o local onde trabalha não tem sinal de celular.

A polícia continua em busca do suspeito na região, enquanto a adolescente recusou atendimento médico.

Da Redação com o Tempo