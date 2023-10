Criminosos rendem vigilante e saqueiam empresa na BR-040, em Sete Lagoas

Três homens invadiram uma empresa às margens da BR-040, em Sete Lagoas, na madrugada desta segunda-feira (23). Os criminosos renderam o vigilante e o mantiveram refém por cerca de duas horas.

Foto: Ilustrativa/PMMG

O crime ocorreu no Km465, no bairro Barreiro de Cima. De acordo com a Polícia Militar, os bandidos atacaram a empresa por volta das 2h40. Eles surpreenderam o vigilante, que havia terminado sua ronda pelo pátio e se dirigia ao ponto de apoio para tomar um café.

Um dos criminosos, armado com uma arma de fogo, exigiu que o vigilante entregasse as chaves da empresa e da sala de ferramentas. No entanto, a vítima informou que só possuía as chaves do acesso ao pátio.

Os bandidos então amarraram as mãos do vigilante e o trancaram dentro do banheiro. A vítima conseguiu acionar o botão de pânico, mas não pode confirmar se a equipe de segurança ou a polícia foram notificados.

Durante o tempo em que estiveram na empresa, os criminosos saquearam o local, levando seis rádios de comunicação, duas impressoras, um botijão de gás de 13kg, cinco motores com dez cavalos de potência e aproximadamente 100 metros de cabos elétricos de 95mm.

Na fuga, os indivíduos danificaram um contêiner e causaram danos às telhas que cercam a empresa. Eles também cortaram os cabos de conexão à internet e danificaram duas câmeras do sistema de videomonitoramento interno da empresa.

A vítima foi liberada ilesa. A polícia está investigando o caso.

Da redação