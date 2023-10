Conversas íntimas e 'nudes' no WhatsApp rendem briga de facão em Inhaúma

Uma briga de dois homens armados com facões quase acaba em tragédia na cidade de Inhaúma, no último domingo (22). Os autores discutiram por conta da namorada de um deles, por um fato acontecido há cerca de quatro anos.

Foto ilustrativa / Reprodução: internet

N.F.A. (35 anos) estava no caixa de um supermercado localizado na Rua Dr. Emílio de Vasconcelos Costa, centro da cidade. Ele relatou para a Polícia Militar que L.T.T.M. (25 anos) chegou até o local em companhia da namorada; ela, ao ver N.F.A. no caixa, disse ao atual namorado que não permaneceria lá na presença do homem.

Ainda no relato de um dos autores, ele foi até o encontro de L.T.T.M., já fora do supermercado, alegando que queria falar com ele sobre um caso acontecido há quatro anos: a troca de mensagens com teor picante, inclusive com "nudes". O atual companheiro dela não gostou da história e, segundo N.F.A., começaram a discutir.

O outro foi até o seu carro e pegou um facão enquanto a animosidade permanecia. Familiares conseguiram colocar calma na situação, mas a Polícia já tinha sido acionada.

Atual namorado também se armou com facão

E não foi só N.F.A. que tinha uma arma branca em seu poder durante a discussão: L.T.T.M., relatando em boletim de ocorrência da Polícia Militar, viu que o autor estava armado e também correu até seu carro para pegar um facão. O atual namorado da moça disse que N.F.A. o chamou de "safado" e que discutiram de maneira ferrenha.

De acordo com L.T.T.M., a motivação foi a mesma relatada pelo outro brigão: as mensagens que a namorada trocou com o outro, fato acontecido no passado - segundo ele, sem vínculo com a atual companheira naquela época.

L.T.T.M. e N.F.A. não se feriram, mas, foram levados para a delegacia.

Da redação