Um pastor e integrantes de uma igreja evangélica de Cordisburgo foram ameaçados por um homem no sábado (21): o autor é inquilino do líder religioso e estaria insatisfeito com a solicitação de se retirar de um imóvel pertencente a ele.

Foto: Polícia Militar / Ilustrativa

G.M.C.A. (49 anos) mora em uma casa que fica acima da Igreja Evangélica Ministério Sol da Justiça, localizada no centro da cidade. Segundo boletim de ocorrência da Polícia Militar, vizinhos do homem teriam relatado ao pastor dos diversos problemas causados por ele.

O líder religioso então solicitou a G.M.C.A. a devolução do imóvel no prazo de 60 dias. Mas, insatisfeito, o autor foi até a porta da igreja, armado de um tubo de amortecedor de moto nas mãos. Ele gritou contra os presentes dizendo que iria fazer uma bomba caseira e jogar dentro do local. "A explosão será para arrancar pedaço nas pessoas e vai voar Bíblia para todo o lado", teria dito em relato no B.O.

O pastor registrou o fato na Polícia.

