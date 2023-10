Estelionatário dá golpe de R$ 5 mil em anúncio falso de carro em Sete Lagoas

Mais uma vítima do falso anúncio de venda de carro: um morador de Sete Lagoas perdeu R$ 5 mil após um estelionatário "intermediar" o repasse do veículo.

Foto: Tânia Rêgo / Agência Brasil / Ilustração

O caso aconteceu nessa terça-feira (24). M.R.M (55 anos) viu o anúncio de um Volkswagem Gol pelo valor na qual foi lesado. Quando entrou em contato com o golpista para poder ver o carro, ele disse que "um primo" iria mostrar o veículo.

Na verdade, o carro pertencia a R.M.C.R. (33 anos), que havia anunciado o veículo no valor de R$ 10 mil. O estelionatário, no entanto, tinha criado um anúncio semelhante ao dele, mas com a quantia menor - onde M.R.M. viu e se interessou na proposta.

O criminoso então armou um encontro entre os dois para "fechar" o suposto negócio. Achando que estava a vender o Gol, R.M.C.R. mostrou o carro para M.R.M., e este fez a transferência dos R$ 5 mil para o golpista via chave PIX. Os dois só perceberam o golpe quando R.M.C.R. estava a registrar a venda em cartório.

Os dois fizeram boletim de ocorrência. Já a identidade do estelionatário é desconhecida.

Da redação